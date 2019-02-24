Сегодня основной состав "Крыльев Советов" проведет два матча
24 февраля 2019 11:22
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Сегодня основной состав "Крыльев Советов" проведет два матча. в 12-00 соперником самарцев станет "Шахтер"Караганда, вечером в 18-00 "Астана".
Молодежный состав нашей команды тоже проведёт сегодня контрольный матч. Соперником волжан станет казахский клуб «Кыран» Шымкент.
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