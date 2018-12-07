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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сегодня молодёжная команда "Крыльев Советов" проведёт заключительный матч года

7 декабря 2018 09:47
120
Сегодня молодёжная команда
Футболисты встретятся с молодежным "Ростовом".

Сегодня молодёжная команда "Крыльев" проведёт заключительный матч года. В 14:00 на главном поле стадиона "Металлург" самарцы примут "Ростов". В данный момент "Крылья Советов-м" занимают 5 место в таблице. Вход свободный (12+).
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