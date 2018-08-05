Сегодня "Крылья Советов" сыграют с "Оренбургом"
5 августа 2018 12:24
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Сегодня, 5 августа состоится матч 2-го тура Чемпионата России по футболу между командами "Крылья Советов" и "Оренбург". Игра начнётся в 17:30. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена».
Фото: pixabay.com
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