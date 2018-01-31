Сегодня, 31 января в 13-00 по Самаре завершается очередной этап продажи билетов на ЧМ-2018
31 января 2018 10:58
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Сегодня, 31 января в 13-00 по Самаре завершается очередной этап продажи билетов на ЧМ-2018. Еще можно успеть оформить новую или изменить свою заявку и присоединиться к друзьям (оформить запрос на соседние места) на трибунах. Сделать это можно на сайте FIFAcom/bilet.
На сегодняшний день больше всего заявок подали российские любители футбола. Кроме них в числе лидеров — болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Польши, Испании, Колумбии, США и Голландии. При этом 45% всех билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.
Болельщики могут подать заявку на билеты на любой матч (кроме матча открытия и финала турнира), а также на пакет билетов на матчи, проходящие на определенном стадионе, и на «билеты болельщика» любой из 32 команд-участниц турнира, в том числе на возможные матчи плей-офф, если данная сборная туда выйдет. Отметим, что «билеты болельщика» доступны только в рамках текущего периода продаж. Если количество заявок, поданных к 31 января 2018 года, превысит число доступных билетов, билеты будут распределяться путем случайной жеребьевки. Болельщики получат уведомление о результатах жеребьевки не позже середины марта 2018 года. Заявку можно подать в любой момент текущего периода продаж: у всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи.
Оплатить билеты онлайн можно платежными картами Visa. Компания Visa является официальным партнером FIFA в категории платежных услуг.
Билеты, приобретенные в ходе 1 и 2 этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года (сроки будут уточняться).
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