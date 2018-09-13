Сбор в Латвии «Самара» завершила двумя победами

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11 и 12 сентября «Самара» провела заключительные матчи в рамках недельного предсезонного сбора в Латвии.Сначала самарцы переиграли «Нептунас-2» - 82:68. В завершавшем сбор матче против литовского «Пиено Жвайгждес» (победитель последнего розыгрыша Балтийской лиги) самарцы лидировали в счете на протяжении всей игры и вновь добились победы - 94:87.Сбор «Самары» в Латвии на этом завершён. В общей сложности команда провела здесь пять матчей, в которых одержала четыре победы (ранее в рамках международного турнира «Wind Basket» были победы над латвийскими ВЭФ и «Лиепаей»).13 сентября «Самара» возвращается в родной город, где прододжит подготовку к чемпионату Суперлиги. Совсем скоро команда сыграет и перед своими болельщиками: 25-26 сентября в Самаре состоится розыгрыш традиционного Кубка памяти Г.А. Приматова.