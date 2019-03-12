Самарцы отличились на первенстве России по мини-футболу

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В Нижегородской области завершилось первенство России по мини-футболу. Соревнования проходили в 4 возрастных категориях. В турнире девушек до 12 лет самарская СШОР №11 заняла 2 место.Среди девушек до 14 лет СШОР №11 заняла 3 место, сообщает Минспорта региона.