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Самарцы отличились на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

2 апреля 2019 11:38
109
Самарцы отличились на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
Соревновались более 250 участников из 40 регионов.

В Краснодаре состоялся чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Более 250 участников из 40 регионов, сильнейшие пловцы страны. Самарскую область представляли 10 пловцов, которые завоевали 5 медалей - 2 золота, 1 серебро, 2 бронзы, сообщает Минспорта региона.

По регламенту соревнований в заплывах вместе участвовали спортсмены различных классов, призеры определялись с помощью баллов IPC (международного паралимпийского комитета). Сергей Сухарев - золото и серебро. Вячеслав Ленский - золото и бронза. Кирилл Пульвер - бронза.
В общекомандном зачете Самарская область заняла 7 место
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