Самарцев и гостей города приглашают заняться спортом на набережной
20 июня 2018 09:04
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В Самаре на набережной для горожан и гостей работают 5 универсальных спортивных площадок, 3 площадки для силовой гимнастики. Также желающие могут позаниматься футболом, гольфом, пляжным теннисом - для них тоже оборудованы специальные места.
На набережной Волги и на пляже проводятся разнообразные спортивные мероприятия. Это физкультурно-спортивная акция «Забей гол, фанат» на пляжах 1 и 2 очередей набережной. Накануне проведения матчей ЧМ-2018 будет проводиться турнир по пляжному футболу между болельщиками команд стран-участников, начало в 16:00.
Также проходит физкультурно-спортивная акция «Спорт во всем» на пляжной территории 2-ой очереди набережной. Акция включает в себя утреннюю зарядку, бег по песку, тренажерный фитнес-зал на пляже, пляжный бадминтон, танцевальные фитнес-программы, капоэйра, бочча и др.
В рамках акции «Лето в боксерских перчатках» на 3-ей очереди набережной на спортивных площадках у речного вокзала ежедневно проходят тренировки по боксу. Занятия будут проходиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 11:00 тренерским составом федерации бокса г. Самара. Принять участие смогут все желающие.
Каждый день проводятся тренировки по таким видам спорта, как йога, акробатический рок-н-рол, скандинавская ходьба, аэробика. Они организованы как на набережной, так и в Струковском саду.
Фото: Дильдина Светлана.
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