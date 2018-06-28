Самарский велосипедист выиграл Кубок России по маунтинбайку

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В Челябинской области прошли всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайку. На старт соревнований вышло 200 участников.В результате выступления на пяти этапах многодневной гонки победителем Кубка России среди мужчин стал Максим Гоголев (Самарская область), опередивший Павла Прядеина (Самарская область).У женщин победу праздновала Оксана Рыбакова (Москва). На втором месте - Лилия Прядеин (Самарская область), сообщает Минспорта региона.