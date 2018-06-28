Самарский велосипедист выиграл Кубок России по маунтинбайку
28 июня 2018 13:48
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В Челябинской области прошли всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайку. На старт соревнований вышло 200 участников.
В результате выступления на пяти этапах многодневной гонки победителем Кубка России среди мужчин стал Максим Гоголев (Самарская область), опередивший Павла Прядеина (Самарская область).
У женщин победу праздновала Оксана Рыбакова (Москва). На втором месте - Лилия Прядеин (Самарская область), сообщает Минспорта региона.
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