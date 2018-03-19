Самарский стрелок отличился на чемпионате мира среди студентов

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В Малайзии состоялся чемпионат мира среди студентов по стрелковым видам спорта. У самарца Евгения Ищенко 2 медали в командных соревнованиях.В стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров (из 3 положений) он завоевал серебро.В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров он завоевал золото, сообщает Минспорта региона.