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Самарский стрелок отличился на чемпионате мира среди студентов

19 марта 2018 12:20
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Самарский стрелок отличился на чемпионате мира среди студентов
Он завоевал золото.

В Малайзии состоялся чемпионат мира среди студентов по стрелковым видам спорта. У самарца Евгения Ищенко 2 медали в командных соревнованиях.

В стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров (из 3 положений) он завоевал серебро.В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров он завоевал золото, сообщает Минспорта региона.
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