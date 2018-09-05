Самарский клуб «Динамо» показал класс мини-футбола
5 сентября 2018 10:42
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Впервые на самарской земле 2 и 3 сентября на площадке УК «МТЛ Арена» прошли матчи Суперлиги россйского мини-футбола. В гости к самарскому МФК «Динамо» приехала мини-футбольная дружина из Норильска. МФК «Норильский никель» — опытная, сильная команда, прошлогодний финалист Кубка России, отличный экзаменатор для любого мини-футбольного коллектива. Но экзаменаторами на этот раз стали новички элитной Лиги — самарские динамовцы, которые буквально разгромили своих мастеровитых соперников с общим, внушительным счётом 9:2!
По словам главного тренера «Динамо» (Самара) Максима Горбунова тактика и игровой состав в матчах кардинально не менялся. Тренерский штаб нашёл верный путь к победе и сумел максимально точно донести его до исполнителей, которые в точности выполнили установку тренеров и добились в туре стопроцентного результата. Притом сделали это очень грамотно и убедительно, пишет СО ОНЛАЙН.
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