Самарский филиала ЦСКА/Самара проведет мастер класс школьников с армейской фехтовальщицей Виолеттой Храпиной
25 марта 2019 12:48
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26 марта в 16.00 в Универсальном спортивном комплексе «Стара - Загора» самарского филиала ЦСКА (г. Самара, ул. Стара-Загора, 143 А) состоится встреча – мастер-класс школьников школы №73 с армейской шпажисткой из Самары мастером спорта международного класса Виолеттой Храпиной.
Спортсменка является 3-х кратной чемпионкой мира среди юниоров, серебряным и бронзовым призером в личном зачете чемпионата России, чемпионкой этапов Кубка мира в командном зачете, кандидатом на участие в Олимпийских играх. В российском рейтинге среди взрослых шпажистов Виолетта Храпина занимает 4 место.
Модератором встречи выступит титулованный армейский спортсмен, тренер спортшколы ЦСКА/Самара Валерий Владимирович Захаревич. Валерий Захаревич – советский и российский фехтовальщик, бронзовый призёр Олимпийских игр в Барселоне (1992), серебряный призёр Олимпийских игр в Атланте (1996). Заслуженный мастер спорта СССР (1992) и России (1996), Валерий Захаревич до сих пор выступает за сборную Самарской области. Прославился не только как спортсмен, но и как непревзойденный наставник: его кредо дисциплина, упорство и работа на результат.
В спортивном мероприятии также примет участие заместитель начальника самарского филиала ЦСКА Андрей Эдуардович Добрянин.
Мастер-класс организован в рамках школьного интерактивного проекта «ПРОдвижение!» по развитию ЗОЖ среди учащихся общеобразовательных учреждение и популяризации комплекса ГТО.
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