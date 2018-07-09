Самарский Марафон на кубок Главы города Самара соберёт более трех тысяч участников

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19 августа Самара второй год подряд станет площадкой для любителей марафонского бега. «Самарский марафон» на кубок Главы городского округа Самара соберет более 3-х тысяч участников и 10 000 тысяч болельщиков из 150 городов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья (12+).Организаторы марафона – Администрация Самары, Федерация легкой атлетики Самарской области и школа Бега Run Studio Samara.Профессионалы и любители смогут побороться за звание лучшего на нескольких дистанциях: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), марафон на двоих 2х21,1 км, 10 км, 3 км , корпоративный забег 5х3 км и детский забег на дистанции 600 м. В стартовом пакете участникам предоставят индивидуальный номер, электронный чип для определения результата, майку с символикой забега. На финише всем участникам независимо от места и возраста вручаются уникальные коллекционные медали!В этом году будет подготовлена уникальная трасса, по которой дистанция полумарафона будет проходить в один круг, а марафон в два круга. Старт и финиш будут располагаться возле бассейна ЦСКА ВВС рядом с пляжем реки Волга.Сам маршрут частично будет проходить вдоль самарской набережной. На пути бегуны увидят многие достопримечательности: старейший Жигулевский пивоваренный завод, Струковский сад, Самарский академический театр драмы им. М. Горького, Иверский монастырь, площадь Славы и другие.Денежный призовой фонд Марафона составляет 500 тысяч рублей на дистанциях 42,2 км, 21,1км, 10 км.Кроме того, на Марафоне бегунов и болельщиков ждет развлекательная программа с участием самарских артистов и различные активности от организаторов и партнеров соревнований. А после забега все желающие могут спуститься на пляж и искупаться в реке Волга.17-18 августа будет проходить Экспо Марафона в ТЦ «Сила Спорта» : выдача стартовых пакетов, мастер-классы от специалистов из сферы спорта и здорового образа жизни, пресс-конференция с участием именитых атлетов, брифинг с обсуждением трассы забега, продажа беговой атрибутики, конкурсы и призы, детская зона.Зарегистрироваться на II Самарский Марафон на кубок Глывы города Самара можно на официальном сайте russiarunning.com. Подробности на страницах в социальных сетях: vk: runstudiosamara, facebook: RunStudioSamara, Instagram: samaramarathon, сообщает горадминистрация.