Самарские спортсмены завоевали 14 медалей на Кубке России (спорт слепых)

96

В городе Раменское Московской области с 14 по 17 декабря 2018 года состоялись всероссийские соревнования «Кубок России по плаванию (спорт слепых)».В соревнованиях участвовали 73 спортсмена из 16 регионов страны, в том числе участники Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.Команду Самарской области представляли 7 спортсменов.Мастер спорта международного класса Андрей Буков завоевал серебряную медаль в дисциплине 50 метров баттерфляем.Уроженка села Большая Глушица Анастасия Викулова выиграла три золотые медали: 50 и 100 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание.Воспитанники Тольяттинской КСДЮСШОР №10 «Олимп» внесли в копилку Самарской области 10 медалей.Ирина Дрокина завоевала шесть медалей: три серебряные (400 м вольный стиль, 200 м комплексное плавание, 100 метров баттерфляй), три бронзовые (50 м на спине, 100 м вольным стилем, 50 м баттерфляй). Александр Бурлачев занял первое место на дистанции 100 м баттерфляй. Илья Нарубин: серебро 50 м и бронза 100 м на спине. Егор Сухарев занял третье место на дистанции 100 м баттерфляй.Всего команда Самарской области завоевала 14 медалей и заняла 6 место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба минспорта региона.