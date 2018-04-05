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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские спортсмены выиграли всероссийские соревнования среди лиц с ПОДА

5 апреля 2018 09:41
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Самарские спортсмены выиграли всероссийские соревнования среди лиц с ПОДА
В соревновании шашистов приняли участие 21 юноша и 10 девушек из 10 регионов страны.

В Пензе завершились всероссийские соревнования по шашкам и шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В соревновании шашистов приняли участие 21 юноша и 10 девушек из 10 регионов страны.

В общем зачете первое место занял Дмитрий Пушкарский (Самарская область), на третьем – Дмитрий Писнов (Самарская область). Среди юношей 2002 г.р. и моложе первенствовал Дмитрий Писнов (Самарская область). Среди юношей 1998-2001 г.р. первое место завоевал Дмитрий Пушкарский (Самарская область).

У шахматистов также принимали участие 21 юноша и 10 девушек из 10 регионов страны. Среди юношей 2002 г.р. бронзовая награда у Дмитрия Писнова (Самарская область).

Также в Пензе прошли традиционные всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА «Аленький Цветочек». В программу соревнований вошли бочча, дартс и нарды. В соревнованиях приняли участие 158 спортсменов из 10 регионов страны, сообщает Минспорта региона.

В парных соревнованиях боччистов команда Самарской области завоевала серебро.
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