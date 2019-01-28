Самарские рапиристы взяли серебро на первенстве России
28 января 2019 13:43
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Самарцы Антон Бородачёв, Кирилл Бородачёв и Евгений Соловьёв заняли второе место в командных соревнованиях на первенстве России по фехтованию на рапирах среди юниоров. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. В финальном поединке самарцы уступили хозяевам соревнований — петербургским рапиристам.
В командном турнире рапиристов в полуфинал пробились сразу две питерские четверки. Однако самарские фехтовальщики обыграли третью сборную города на Неве — 45:34, и в решающей встрече встретились с первой командой хозяев. В первом же бою самарец Кирилл Бородачёв уверенно обыграл Даниила Фёдорова — 5:1. Но чуть позже Богдан Бармаков и Вадим Базулев, выиграв свои бои, вывели петербуржцев вперед — 15:14. В дальнейшем счет рос в пользу сборной Санкт-Петербурга и остановился в победном для нее соотношении — 45:34, пишет СО ОНЛАЙН.
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