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Самарские пловцы завоевали 11 медалей на чемпионате России (лица с ПОДА)
Самарские пловцы завоевали 11 медалей на чемпионате России (лица с ПОДА)
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Самарские пловцы завоевали 11 медалей на чемпионате России (лица с ПОДА)

30 марта 2018 10:25
87
Самарские пловцы завоевали 11 медалей на чемпионате России (лица с ПОДА)
Регион представляли 10 пловцов.

В Краснодаре состоялся чемпионат России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимали участие более 170 спортсменов из 38 регионов страны. Самарскую область представляли 10 пловцов, которые завоевали 11 медалей и установили 6 рекордов России.

Сергей Сухарев завоевал 2 золота (50 метров вольным стилем, 100 метров комплексным плаванием), 2 серебра (100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием), 1 бронзу ( 100 метров на спине). Также в его активе новый рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем.

Вячеслав Ленский выиграл золото (100 метров на спине) и 2 бронзы (100 метров брассом, 100 метров комплексным плаванием).

Ганечкин Константин завоевал бронзу на дистанции 100м на спине.

Запевалова Марина стала второй на дистанции 100м комплексным плаванием. На этой же дистанции Алексей Кнышзанял третье место.

В общекомандном зачете Самарская область заняла 8 место.

Стоит особо отметить Кирилла Пульвера, Альбину Петрукович и Василия Беляева, которым нехватило совсем немного, чтобы попасть в призы, но в то же время они выполнили норматив Мастера Спорта России.

Еще одна юная спортсменка в нашей команде Татьяна Безногова значительно улучшила свои результаты и подбирается к достижению очередного спортивного звания.

Отметим, что на прошедших соревнованиях было побиты несколько Рекордов Мира и Европы, однако зачтены они не будут, т.к. дисквалификация Российских паралимпийцев на международной арене продолжается, сообщает Минспорта региона.
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