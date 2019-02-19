Самарские легкоатлеты — призеры чемпионата России
19 февраля 2019 12:41
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В соревнованиях широко была представлена команда Самарской области. Представители региона отличились в ряде дисциплин. Александр Юрченко завоевал золото в тройном прыжке (16,84 м). Анна Авдеева выиграла серебро в толкании ядра (17,74 м).
Анастасия Николаева заняла второе место в беге на 60 метров с барьерам (8,20 секунды). Юлия Васильева — бронза в беге на 5000 метров (15 минут 58.25 секунды).
Дмитрий Лопин — бронза в беге на 60 метров (6,68 секунды), выполнив норматив мастера спорта международного класса, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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