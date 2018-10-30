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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские команды выступят в Казани на соревнованиях по подводному спорту

30 октября 2018 11:20
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Самарские команды выступят в Казани на соревнованиях по подводному спорту
Это самые массовые соревнования по подводному спорту в России.

С 2 по 5 ноября в Казани состоятся 10-ые ежегодные открытые республиканские соревнования по подводному спорту(плавание в ластах) на призы Академии подводного спорта, УСК "Дворец водных видов спорта", чемпиона и рекордсмена мира, Европы, России, Заслуженного мастера спорта России Кабанова Павла Германовича.

Это самые массовые соревнования по подводному спорту в России. В них примут участие более 600 спортсменов из 22-х российских городов, а также спортсмены из Астаны (Казахстан). Среди них 4 мастера спорта международного класса, 9 мастеров спорта и 45 кандидатов в мастера спорта.

В Казань отправляются две самарские команды. Команда тренера Алсу Хайретдиновны Абзаловой (мастера спорта международного класса, судья всесоюзной категории, преподаватель кафедры физвоспитания СамГТУ) и команда тренера Сергея Александровича Петрова (доцент кафедры физвоспитания СамГУПС), сообщает Минспорта области.

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