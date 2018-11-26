Самарские команды отличились на Кубке страны по фитнесс-аэробике

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В Москве состоялся Кубок страны по фитнесс-аэробике. Самарские команды трижды становились сильнейшими. Команда "Голд Спэйс"-1 место в дисциплине "аэробика, 5 человек". "Мэдис"-1 место в степ-аэробике."Блэк Президент"- 1 место в хип-хопе, сообщает в твиттере Минспорта региона.