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Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с латвийским клубом "Лиепая"

20 февраля 2019 12:42
7
Самарские
Следующие матчи на турецком сборе наша команда проведет 24 февраля.

Во втором контрольном матче на сборе в Турции "Крылья Советов" сыграли вничью с латвийским клубом "Лиепая" – 1:1.

Самарцы открыли счет на 27-й минуте. Ударом головой метров с 10 мяч в сетку ворот соперника отправил Рохель. Отметим, что Рохель и Джано также имели еще по одной возможности забить, но у "Лиепая" надежно сыграл голкипер.

Латвийская команда отыгралась спустя пять минут. Во время розыгрыша штрафного расторопнее всех оказался Додо, который поразил ворота Рыжикова с нескольких метров – 1:1.

Во второй половине команды действовали на встречных курсах, но больше забить никому не удалось. В итоге ничья 1:1.

На матч основы против "Лиепая" в полном составе пришли посмотреть футболисты молодежки "Крыльев Советов". Подопечные Владимира Кухлевского сегодня также провели контрольную встречу, в которой обыграли казахский "Окжетпес" со счетом 2:0.

Следующие матчи на турецком сборе наша команда проведет 24 февраля. Соперниками подопечных Миодрага Божовича будут казахские "Астана" и "Шахтер", сообщается на сайте ФК.
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