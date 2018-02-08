Самарские "Крылья Советов" провели первую тренировку на Кипре

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По прибытии в кипрский Пафос, где наша команда проведёт второй сбор, "Крылья Советов" разместились в своем отеле. После нескольких часов отдыха игроки под руководством тренерского штаба отправились на вечернюю тренировку. Перед началом занятия вся команда тепло поприветствовала форварда Сергея Корниленко, пропустившего первый сбор в связи с прохождением необходимых медицинских процедур. Корниленко тренировался в общей группе. Тренировка проходила на поле небольшого стадиона близ отеля и длилась около полутора часов.Стоит отметить, что нападающий нашей команды Александр Соболев сейчас находится на сборах в Испании с молодежной сборной России. Он прилетит в Пафос позднее. Другой игрок национальной сборной, полузащитник Олег Ланин, покинул расположение российской команды и продолжил готовиться к возобновлению футбольного сезона в составе "Крыльев Советов", сообщает сайт ФК.