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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские "Крылья Советов" получили новый автобус

14 октября 2018 10:26
156
Самарские
Транспортное средство будет принадлежать клубному центру подготовки футболистов.

В пятницу, 12 октября, состоялась церемония передачи футбольному клубу "Крылья Советов" ключей от нового автобуса. Транспортное средство будет принадлежать клубному центру подготовки футболистов. На нем детские команды и клуб, выступающий в первенстве Приволжья среди любителей, смогут выезжать на гостевые матчи.

Помощь в приобретении автобуса футбольному клубу оказал его постоянный партнер - самарский торговый центр "Космопорт".

По словам генерального директора Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игоря Поварова, с нового года федеральным законом будет запрещена перевозка детей на транспортных средствах старше 10 лет. Именно этим была вызвана необходимость приобретения нового автобуса для детской футбольной школы. Клубу удалось привлечь спонсорские средства и не тратить бюджетные деньги на эту покупку.

Юные футболисты "Крыльев" будут ездить на комфортабельном автобусе южнокорейского производства 2018 года выпуска. На борта транспортного средства нанесены изображения "Самара Арены", искусственного спутника Земли и символа Самары - ракеты-носителя "Союз", пишет Волга Ньюс.
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