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Самарские "Крылья Советов" планируют принять 2-3 новичков
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Самарские "Крылья Советов" планируют принять 2-3 новичков

5 июля 2018 09:23
129
Самарские
Об этом рассказал врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Самарские «Крылья Советов» ведут активную кампанию на трансферном рынке.
— В ближайшее время планируем подписать 2–3 новичков для укрепления основного состава команды. Трансферное окно закроется только 1 сентября, — сообщил Дмитрий Шляхтин.

Недавно «Крылья Советов» уже заключили контракты с восемью игроками. Новые соглашения с клубом подписали Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Азер Алиев, Олег Ланин и Михаил Тихонов. Кроме того, в Самару перебрались Владимир Полуяхтов, экс-игрок «Енисея» Никита Чичерин и бывший голкипер «Енисея» и «Тосно» Михаил Опарин.

Футбольный клуб уже вышел из отпуска. Недавно подопечные Андрея Тихонова завершили первый предсезонный сбор в Сербии, где одержали победы над китайским клубом «Яньбянь Фуде» и местным «Земуном». Оба поединка завершились со счетом 1:0. Также волжане разошлись миром с клубом из Боснии и Герцеговины «Радником». В скором времени футболисты отправятся на второй сбор. Он также пройдет в Сербии.

Первый матч в РФПЛ «Крылья Советов» проведут на домашнем стадионе «Самара Арена». 31 июля они сразятся с московским ЦСКА, пишет 63.ру.

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