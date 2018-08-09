Самарские «Крылья Советов» ищут детей для предматчевых шоу
9 августа 2018 13:28
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В этом сезоне в предматчевых шоу на «Самара Арене» примут участие дети обладателей клубных абонементов на домашние матчи «Крыльев Советов», пишет "Большая деревня".
«Если вашему сыну или дочери от 6 до 12 лет, и если они любят „Крылья Советов“ столь же сильно, как и вы, то они смогут принять участие в церемонии открытия футбольного матча на „Самара Арене“ и выйти на поле вместе с игроками „Крыльев“ в форме нашей команды. Если вы захотите стать непосредственным участником футбольного праздника на матче „Крылья Советов“ — „Локомотив“ 19 августа, то отправьте заявку на адрес v.zimnukov@ks-samara.com до 14-00 17 августа», — сообщает пресс-служба клуба.
В заявке должны быть указаны фамилия, имя и возраст ребенка, номер телефона для связи и номер абонемента. Участников каждой предматчевой церемонии определит лотерея.
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