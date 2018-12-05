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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарская спортсменка выиграла серебро всероссийских соревнований по боксу

5 декабря 2018 11:44
116
Самарская спортсменка выиграла серебро всеросссийских соревнований по боксу
В них приняли участие более 200 спортсменок со всей России.

В Королеве (Московская область) прошли всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские Надежды» среди юниорок 17 лет и девушек 16 лет. В них приняли участие более 200 спортсменок со всей России.

Самарскую область представляли три спортсменки. Владлена Безлапова (в/к 57кг) (школа бокса олимпийского резерва «Ринг», ООО боксерский клуб «Витязь – Самара») завоевала серебряную медаль, сообщает Минспорта области.


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