Самарская спортсменка выиграла серебро всероссийских соревнований по боксу

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В Королеве (Московская область) прошли всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские Надежды» среди юниорок 17 лет и девушек 16 лет. В них приняли участие более 200 спортсменок со всей России.Самарскую область представляли три спортсменки. Владлена Безлапова (в/к 57кг) (школа бокса олимпийского резерва «Ринг», ООО боксерский клуб «Витязь – Самара») завоевала серебряную медаль, сообщает Минспорта области.