Самарская спортсменка выиграла открытый чемпионат Белоруссии по современному пятиборью
6 июня 2018 10:00
Самарская спортсменка Анастасия Васильева выиграла открытый чемпионат Белоруссии по современному пятиборью. В борьбе за золото Анастасия обошла ряд сильных конкуренток, включая действующую чемпионку Европы, сообщает в твиттере Минспорта региона.
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