Самарская шпажистка - бронзовый призер первенства мира

44

В Вероне (Италия) проходит первенство мира по фехтованию среди юниоров. В командных соревнованиях по шпаге среди девушек бронзовую медаль завоевала самарская спортсменка Екатерина Тарасова.Российская команда девушек (Марина Кесаева, Анастасия Солдатова, Екатерина Тарасова и Кристина Ясинская) в рамках первенства обыграла Бразилию - 45:23, Великобританию - 45:31, Польшу - 45:28. В полуфинале случилось поражение в поединке с соперницами из Италии - 25:45. В поединке за бронзу российские шпажистки победили команду Украины - 45:27.В личном первенстве Екатерина Тарасова завершила свое выступление в 1\16 финала, уступив шпажистке из Румынии - 10:15, сообщает Минспорта региона.