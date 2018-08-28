Самарская гимнастка отличилась на мировом Кубке Вызова
28 августа 2018 11:06
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В Казани прошел этап мирового Кубка Вызова по художественной гимнастике. За сборную РФ выступала самарская гимнастка Ксения Полякова. В групповых упражнениях у наших гимнасток серебро. Упражнение с 5 обручами - золото, 3 мяча + 2 скакалки - золото, сообщает Минспорта региона.
Фото из твиттера ведомства.
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