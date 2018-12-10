Самарская дзюдоистка выиграла Кубок России

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В Ханты-Мансийске состоялся Кубок России по дзюдо. В турнире принимали участие 220 спортсменов.В первый день же соревнований копилка сборной нашего региона пополнилась на одну медаль. В весовой категории 48 кг серебро завоевала мастер спорта международного класса Мария Персидская.Решающую встречу за золото Персидская проиграла по замечаниям представительнице Санкт-Петербурга Дарье Пичкалевой.Самарская спортсменка Юлия Лаврентьева (тренеры Парсаев Г.А., Румянцев А.В.) стала первой в весовой категории 78 кг.Два месяца назад Юлия Лаврентьева выступала на Чемпионате России. Из-за досадной ошибки остановилась в шаге от медали и стала в итоге пятой. Исправить свои промахи самарчанка решила в Ханты-Мансийске, и ей это удалось, сообщает Минспорта региона.