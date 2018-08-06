Самарец победил на международном марафоне Европа-Азия
6 августа 2018 12:31
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В Екатеринбурге состоялся IV Международный марафон «Европа — Азия». Около 7000 участников из 11 стран. В четвертый раз подряд победу одержал Юрий Чечун из Самары - 42,2 км он преодолел за 2 часа 17 минут 3 секунды.
Среди женщин лучшей стала Наиля Юламанова из Тольятти (2:40:43), сообщает Минспорта региона.
Фото: pixabay.com
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