Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарцев приглашают на открытие выставки «Эволюция образа»
Самарцев приглашают на открытие выставки «Эволюция образа»
Первого сентября Исторический парк в Самаре принял свыше 600 человек
Первого сентября Исторический парк в Самаре принял свыше 600 человек
Максим Кравченко: "Стратегические сессии нужно проводить регулярно"
Состоится Самарский областной форум «Стратегия лидерства»
Состоится Самарский областной форум «Стратегия лидерства»
ДТП с трактором на Южном мосту в Самаре, пострадал человек С трактором столкнулась вазовская легковушка.
ДТП с трактором на Южном мосту в Самаре, пострадал человек
Самара входит в топ-5
Самара входит в топ-5 "футбольных" городов России
В Сызрани открыли новую дорогу
В Сызрани открыли новую дорогу
Чиновники в Самаре делят спортивную площадку
Чиновники в Самаре делят спортивную площадку
сегодня  Понедельник, 3 сентября, 11:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/09:
USD 68.04
-0.04
EUR 79.5
-0.18
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самара входит в топ-5 "футбольных" городов России

3 сентября 2018 10:54
94
Самара входит в топ-5
Интерес зрителей к футболу в России значительно вырос благодаря прошедшему летом Чемпионату мира.

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов команд-участниц Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по итогам посещаемости матчей 6 тура РПЛ, прошедшего с 31 августа по 2 сентября 2018 года.

Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самара и Москва вошли в первую пятерку самых популярных у футбольных болельщиков городов России.

Матч "Крылья Советов" и "Анжи", завершившийся победой "Крыльев" 1:0 и собравший 19,5 тысяч зрителей, стал четвертым по посещаемости в прошедшем туре РПЛ.

Прошедший в выходные тур стал самым посещаемым в этом сезоне - 23 тысячи зрителей в среднем за матч.

Интерес зрителей к футболу в России значительно вырос благодаря прошедшему летом Чемпионату мира.

На 42% выросла посещаемость футбольных матчей Российской Премьер-Лиги по сравнению с прошлым сезоном до почти 20 тысяч зрителей в среднем за матч.

Рейтинг городов составлен по результатам анализа посещаемости стадионов на матчах РПЛ в 5 туре сезона-2018/19.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
476
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
445
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
382
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7501
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8042
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7807
Весь список
Спорт в регионе
3 сентября 2018  10:54
Самара входит в топ-5
Самара входит в топ-5 "футбольных" городов России
Интерес зрителей к футболу в России значительно вырос благодаря прошедшему летом Чемпионату мира. Спорт в регионе
94
2 сентября 2018  13:17
Дмитрий Азаров: "Спасибо, что мы вместе умеем радоваться прекрасной игре - баскетболу!"
Дмитрий Азаров: "Спасибо, что мы вместе умеем радоваться прекрасной игре - баскетболу!"
  Спорт в регионе
346
2 сентября 2018  12:14
Стартовал баскетбольный турнир Samara Open - 2018 Площадь им. Куйбышева сегодня - центр спортивной жизни Самарской области.
Стартовал баскетбольный турнир Samara Open - 2018
Площадь им. Куйбышева сегодня - центр спортивной жизни Самарской области. Спорт в регионе
394
1 сентября 2018  23:42
Победа в этом матче была для обеих команд особенно важна, ведь она давала возможность подняться с последних двух мест турнирной таблицы.
"Крылья" взлетели со дна таблицы после победы над "Анжи"
 Победа в этом матче была для обеих команд особенно важна, ведь она давала возможность подняться с последних двух мест турнирной таблицы. Спорт в регионе
961
1 сентября 2018  22:34
Гонщики тольяттинской "Мега Лады" победили во 2-м этапе Командного первенства России среди юниоров
Гонщики тольяттинской "Мега Лады" победили во 2-м этапе Командного первенства России среди юниоров
  Спорт в регионе
840
1 сентября 2018  20:51
Андрей Тихонов: "Я поздравляю всех с первой домашней победой. Она нам была очень нужна"
Андрей Тихонов: "Я поздравляю всех с первой домашней победой. Она нам была очень нужна"
  Спорт в регионе
540
1 сентября 2018  19:49
Дмитрий Азаров подчеркнул, что клубу обязательно нужна поддержка.
Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" с первой домашней победой в РПЛ
Дмитрий Азаров подчеркнул, что клубу обязательно нужна поддержка.  Спорт в регионе
444
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
340
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
858
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1501
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1036
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1894
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1657
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
347
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1272
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
883
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
971
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
967
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
712
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие выставки «Эволюция образа»
В Нефтегорске открылся современный ФСК "Факел"
В Самаре на площади Куйбышева состоится грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболуSamara Open–2018
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда