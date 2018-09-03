Самара входит в топ-5 "футбольных" городов России
3 сентября 2018 10:54
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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов команд-участниц Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по итогам посещаемости матчей 6 тура РПЛ, прошедшего с 31 августа по 2 сентября 2018 года.
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самара и Москва вошли в первую пятерку самых популярных у футбольных болельщиков городов России.
Матч "Крылья Советов" и "Анжи", завершившийся победой "Крыльев" 1:0 и собравший 19,5 тысяч зрителей, стал четвертым по посещаемости в прошедшем туре РПЛ.
Прошедший в выходные тур стал самым посещаемым в этом сезоне - 23 тысячи зрителей в среднем за матч.
Интерес зрителей к футболу в России значительно вырос благодаря прошедшему летом Чемпионату мира.
На 42% выросла посещаемость футбольных матчей Российской Премьер-Лиги по сравнению с прошлым сезоном до почти 20 тысяч зрителей в среднем за матч.
Рейтинг городов составлен по результатам анализа посещаемости стадионов на матчах РПЛ в 5 туре сезона-2018/19.
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