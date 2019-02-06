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«Самара Арена» поборется за звание лучшего стадиона мира 2018 года

6 февраля 2019 11:28
159
«Самара Арена» поборется за звание лучшего стадиона мира 2018 года Всего в конкурсе 27 стадионов.
Всего в конкурсе 27 стадионов.

«Самара Арену» включили в число участников конкурса «Стадион года». Его организаторы предлагают всем желающим выбрать пять лучших футбольных стадионов, открытых в мире в 2018 году. Голосование стартовало на сайте Stadiumdb.com.

— Голосование проводится уже девятый год подряд. Правила остались неизменными. Выберите пять лучших стадионов из 27 представленных: присвойте самому понравившемуся пять звёздочек, четыре звезды — второму и так далее. Затем нажмите кнопку «Голосовать» под списком, — пояснили организаторы конкурса.

Конкуренцию самарскому стадиону составят «Мордовия Арена», «Ростов Арена», «Волгоград Арена», спортивные сооружения, открытые в Калининграде и Нижнем Новгороде. Также среди участников рейтинга — «Оптус Стадион» в Австралии, «Стадион Паоло Мазза» в Италии, «Ауди Филд» в США, «Стадион Ууюаньхэ» в Китае и другие, пишет 63.ру.

Стадион «Самара Арена» построили специально для проведения игр футбольного чемпионата мира. Всего летом 2018-го здесь прошло шесть игр мундиаля. Сейчас на «Самара Арене» проводят домашние матчи «Крылья Советов». Затраты на содержание стадиона оценивают в 500 миллионов рублей в год.

Фото: стадион «Самара Арена»/Vk.com
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