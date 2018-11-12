Самара - в топ-5 по посещаемости тура Российской Премьер-Лиги
12 ноября 2018 09:52
71
Самара вошла в первую пятерку по посещаемости матчей тура вместе с Ростовом-на-Дону, Москвой, Краснодаром и Уфой, пишет ТурСтат.
Матч "Крылья Советтов" - "Ахмат", завершившийся победой гостей со счетом 1:2, увидели 8 тысяч 697 зрителей в прошедшую субботу.
Матч в Самаре стал пятым по посещаемости в туре.
По итогам тура, "Крылья" занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ.
На всех матчах Премьер-Лиги этого сезона присутствовали 1 млн 980 тысячи зрителей, в среднем, 17,7 тысяч за матч, что на 26% больше, чем в прошлом сезоне.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
299
27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
539
26 октября 2018 22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. ЧМ-2018
425
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7617
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8157
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7904
Спорт в регионе
12 ноября 2018 10:34
В турнире примут участие сильнейшие юниорки страны в возрасте до 24 лет. Спорт в регионе
0
12 ноября 2018 09:52
Агентство ТурСтат проанализировало посещаемость матчей 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), прошедших с 9 по 11 ноября. Спорт в регионе
70
11 ноября 2018 11:00
Легендарный самарский тренер Николай Петров, отметив 80-летие, продолжает готовить новых чемпионов по дзюдо Он поделился секретом долголетия и активности. Спорт в регионе
464
11 ноября 2018 10:02
Теперь команду ждут сразу три подряд домашних матча. Спорт в регионе
350
10 ноября 2018 21:11
Ещё один плюс в копилку побед в полуфинале Кубка России. Спорт в регионе
682
10 ноября 2018 19:34
Следующий матч "Крылья Советов" проведут 25 ноября на выезде в Москве против "Спартака". Спорт в регионе
597
10 ноября 2018 17:56
10 ноября 2018 года. Самара. Стадион "Металлург". Спорт в регионе
597
Видео
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
230
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
728
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
798
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
774
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
806
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
690
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
642
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
673
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1093
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1453
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1518
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2638
Мероприятия