Самара - в топ-3 по посещаемости матчей Российской-Премьер Лиги
7 августа 2018 09:25
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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов команд-участниц Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по итогам посещаемости матчей 2 тура РПЛ, прошедшего с 3 по 6 августа 2018 года.
Рейтинг составлен по данным посещаемости стадионов на матчах РПЛ во 2 туре сезона-2018/2019.
Санкт-Петербург, Самара и Москва вошли в топ-3 городов Российской Премьер-Лиги 2 тура сезона-2018/2019 по популярности у болельщиков
19,7 тысяч зрителей, в среднем, посетили матчи 2 тура РПЛ сезона 2018/19.
В среднем 20,5 тысяч зрителей было на матчах РПЛ сезона-2018/2019.
Самый посещаемый матч 2 тура РПЛ сезона-2018/19 - "Зенит" - ПФК Арсенал (47 тысяч 4 зрителя).
Самый малопосещаемый матч 2 тура РПЛ сезона-2018/19 - "Уфа" - "Анжи" (5 тысяч 612 зрителей).
327 тысяч зрителей посетили все матчи 1 и 2 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19.
Фото: pixabay.com
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