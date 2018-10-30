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Самара - в топ-3 футбольных городов России

30 октября 2018 09:27
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Самара - в топ-3 футбольных городов России
Матч на "Самара Арене" стал самым вторым по посещаемости в туре.

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов и матчей команд-участниц Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по результатам посещаемости 12-го тура, прошедшего с 27 по 29 октября.

Ростов-на-Дону, Самара и Москва вошли в первую тройку городов по популярности футбола в России.
Матч "Крылья Советов" - "Зенит" в Самаре в понедельник 29 октября, в котором "Крылья" уступили со счетом 0:1, посетили 27 тысяч 102 зрителя.

Матч на "Самара Арене" стал самым вторым по посещаемости в туре.

По итогам прошедшего тура, "Крылья" занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ.

На всех матчах Премьер-Лиги этого сезона присутствовали 1 млн 736 тысяч человек, в среднем, 18,1 тысячи за матч, что на 29% больше, чем в прошлом сезоне.
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