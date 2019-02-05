Рядовой спортроты ЦСКА/Самара взял «бронзу» на юниорском чемпионате мира по скелетону

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Российский скелетонист, рядовой спортивной роты самарского филиала ЦСКА, член национальной команды по скелетону, чемпион юношеских Олимпийских игр - 2016 и бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2017 года Евгений Рукосуев занял третье место на юниорском чемпионате мира в Кёнигзее (Германия).По итогам двух попыток армеец показал время 1 минута 42,46 секунды. Победу одержал немец Феликс Кейзингер (1.42,32), «серебро» выиграл его соотечественник Фабиан Кюхлер (+0,05). Четвёртым стал ещё один представитель России — Владислав Семёнов.Евгений Рукосуев поделился с пресс-центром ЦСКА/Самара подробностями своего выступления на ЧР:- Очень рад своему выступлению! Все получилось. Но, конечно, планирую улучшать результативность: буду делать упор на стартовый разгон, его пока не хватает, чтобы выигрывать. В марте предстоит чемпионат России в Сочи, скоро начну подготовку к нему, - добавил армеец.Отметим, что ранее сборная России впервые в своей истории выиграла эстафету на ЧМ по санному спорту в немецком Винтерберге. Второе место заняла сборная Австрии. Тройку призёров замкнули представители Германии. Эта победа стала первой для российской команды в эстафетах на чемпионатах мира.