Развлекательная программа состоится сегодня перед матчем "Крылья Советов" – "Краснодар" в Самаре

108

В понедельник, 24 сентября в 19:30 в рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги на стадионе "Самара Арена" "Крылья Советов" примут "Краснодар". По традиции за два часа до матча для всех любителей футбола начнется развлекательная программа.В 17:30 начнется запуск болельщиков на стадион. Одновременно с этим на входных группах Gate 2 и Gate 3 начнут работу интерактивные площадки. На всех входах на "Самара Арену" будут работать площадки по нанесению аквагрима. На Gate 2 и 3 любителей футбола будут развлекать ходулисты и велосипедисты. Также будут работать две фотозоны. На сцене рядом с Gate 2 выступит кавер-группа HolidayZ. На "последней миле" болельщиков ждет выступление духового оркестра. На Gate 3 выступят диджей, артисты танцевальной школы "Бруклин" и клуб акробатического рок-н-ролла "Lazarev Team". Здесь же автолюбители смогут протестировать машины от официального партнера клуба – компании "СтоАвто". На спортивной площадке между 2 и 3 гейтом все желающие смогут поиграть в футбол. В чаше стадиона дарить хорошее настроение болельщикам будет группа поддержки "Крыльев Советов". Всем болельщикам предлагается участвовать в конкурсе фотографий в социальной сети Инстаграм. Для этого нужно опубликовать любое фото в день матча с развлекательной площадки любого из гейтов или изображение, сделанное уже на стадионе. Главное – поставить хештеги #КрыльяКраснодар и #PUMA. В перерыве на табло "Самара Арены" будут выведены три фотографии победителей. Они получат призы от технического партнера клуба – компании Puma. Помимо этого, до игры и в перерыве матча всех любителей футбола будет ловить камера, в онлайн-режиме выводящая самых эмоциональных болельщиков на табло "Самара Арены", сообщается на сайте ФК.Фото pixabay.com