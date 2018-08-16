Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Локомотив" в Самаре
16 августа 2018 12:23
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В воскресенье, 19 августа, в 17:30 в рамках 4-го тура Российской Премьер-лиги на стадионе "Самара Арена" наша команда примет действующего Чемпиона России – московский "Локомотив". По традиции за два часа до матча для любителей футбола начнется развлекательная программа.
В 15:30 начнется запуск болельщиков на стадион. Одновременно с этим на входных группах Gate 1, Gate 2 и Gate 3 начнут работу интерактивные площадки. На Gate 1, как и на других входах на "Самара Арену", будут работать площадки по нанесению аквагрима. На Gate 2 и 3 любителей футбола будут развлекать ходулисты и велосипедисты. Также будут работать две фотозоны.
На сцене рядом с Gate 2 выступит группа ЧИКАГА БЭНД. Также на этом входе будет работать детская площадка от "Дорожного радио" – самых маленьких болельщиков будут развлекать динозавры. На Gate 3 болельщиков ждет выступления диджея и артистов танцевальной школы "Бруклин". Также здесь будет действовать футбольная зона активностей от Love Radio. Здесь же автолюбители смогут протестировать машины от официального партнера клуба – компании "СтоАвто".
На последней миле болельщиков будут развлекать барабанщики коллектива "Саботаж", а также джазовый коллектив "Джем". В чаше стадиона дарить хорошее настроение болельщикам будет группа поддержки "Крыльев Советов". Также всем любителям футбола предлагается участвовать в конкурсе фотографий в социальной сети Инстаграм. Для этого нужно опубликовать любое фото в день матча с развлекательной площадки любого из гейтов или изображение, сделанное уже на стадионе. Главное – поставить хештеги #КрыльяЛоко и #PUMA. В перерыве на табло "Самара Арены" будут выведены три фотографии победителей. Они получат призы от технического партнера клуба – компании Puma. Помимо этого, до игры и в перерыве матча всех любителей футбола будет ловить камера, в онлайн-режиме выводящая самых эмоциональных болельщиков на табло "Самара Арены".
А кульминацией развлекательной программы станет грандиозный перфоманс, организованный совместно с титульным партнером футбольного клуба "Крылья Советов" – букмекерской компанией Parimatch. На всех местах стадиона будут разложены специальные листовки-постеры, выполненные в клубных цветах – зеленом, белом и синем. Перед самым началом матча болельщикам будет предложено одновременно поднять их перед собой, раскрасив трибуны "Самара Арены" в цвета "Крыльев". Также на оборотной стороне всех болельщиков будет ждать приятный бонус, сообщается на сайте ФК.
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