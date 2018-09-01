Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Анжи" в Самаре
1 сентября 2018 11:02
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В субботу, 1 сентября в 15:00 в рамках 6-го тура Российской Премьер-лиги на стадионе "Самара Арена" "Крылья Советов" примут махачкалинский "Анжи". По традиции за два часа до матча для всех любителей футбола начнется развлекательная программа.
В 13:00 начнется запуск болельщиков на стадион. Одновременно с этим на входных группах Gate 1, Gate 2 и Gate 3 начнут работу интерактивные площадки. На Gate 1, как и на других входах на "Самара Арену", будут работать площадки по нанесению аквагрима. На Gate 2 и 3 любителей футбола будут развлекать ходулисты и велосипедисты. Также будут работать две фотозоны. На Gate 2 и 3 всех юных любителей футбола будут бесплатно угощать сахарной ватой. На сцене рядом с Gate 2 выступит электро-фолк проект NEZABAVA. На Gate 3 состоится автограф- и фотосессия Чемпиона Высшей Лиги КВН, капитана команды "СОК", актера и болельщика "Крыльев Советов" Дмитрия Колчина. Встреча будет посвящена премьере нового сериала о футболе "Большая игра" на телеканале СТС, главную роль в котором сыграл Колчин. Также на Gate 3 болельщиков ждут выступления духового оркестра, диджея и артистов танцевальной школы "Бруклин". Здесь же автолюбители смогут протестировать машины от официального партнера клуба – компании "СтоАвто".
На спортивной площадке между 2 и 3 гейтом все желающие смогут поиграть в футбол и поучаствовать в конкурсах с призами от технического партнера "Крыльев Советов", компании Puma. В чаше стадиона дарить хорошее настроение болельщикам будет группа поддержки "Крыльев Советов".
Всем болельщикам предлагается участвовать в конкурсе фотографий в социальной сети Инстаграм. Для этого нужно опубликовать любое фото в день матча с развлекательной площадки любого из гейтов или изображение, сделанное уже на стадионе. Главное – поставить хештеги #КрыльяАнжи и #PUMA. В перерыве на табло "Самара Арены" будут выведены три фотографии победителей. Они получат призы от технического партнера клуба – компании Puma. Помимо этого, до игры и в перерыве матча всех любителей футбола будет ловить камера, в онлайн-режиме выводящая самых эмоциональных болельщиков на табло "Самара Арены", сообщается на сайте ФК.
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