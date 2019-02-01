Проект "Стань чемпионом" стартует в Самаре
1 февраля 2019 10:58
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Проект "Стань чемпионом" по поиску одаренных детей стартует сегодня в восьми городах России – Химках, Мытищах, Ростове-на-Дону, Самаре, Владивостоке, Краснодаре, Калининграде и Санкт-Петербурге. Дети от 6 до 12 лет смогут бесплатно пройти специальное тестирование и получить рекомендации профессионалов по выбору подходящего для них вида спорта, передаёт ТАСС. На комплексное обследование ребенка потребуется примерно полтора часа, а результаты объявят сразу.
Тестирование проходит в четыре этапа – в них включены измерение физических данных, объема легких, проверка плоскостопия и вестибулярного аппарата, упражнения на скорость и внимательность, бег, прыжки, наклоны, броски мяча. После тестирования ребенку порекомендуют от трех до пяти подходящих видов спорта.
Фото: Дильдина Светлана
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