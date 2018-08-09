Продолжается регистрация участников на Гонку Героев в Самаре
9 августа 2018 13:19
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Продолжается регистрация участников на Гонку Героев http://xn--80aebbkaqx6at.xn--p1aiлигагероев.рф Она пройдет 25 августа на полигоне «Рощинский». В программе мероприятия также выступления представителей Вооруженных Сил России, выставка военной техники, концерты, развлечения, сообщает Департамент информационной политики региона.
В Самаре участников Гонка Героев ожидает 8-км трасса с 29 испытаниями. Зрители увидят соревнования команд по прохождению полосы препятствий. От участников потребуется высокий уровень физической подготовки. Некоторые из испытания - слаженной командной работы.
В самарской Гонка Героев» примут участие 2,5 тыс. участников и 5 тыс. зрителей. Впервые запланировано участие детей – трасса протяженностью в 600м с 10-ю препятствиями.
Фото: Департамент информационной политики региона.
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