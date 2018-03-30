Президент ФХР Владислав Третьяк высказался против исключения тольяттинской «Лады» из состава КХЛ
30 марта 2018 09:09
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Федерация хоккея России (ФХР) выступила против исключения тольяттинской "Лады" и ханты-мансийской "Югры" из числа участников КХЛ в сезоне-2018/19, заявил президент ФХР Владислав Третьяк, член совета директоров лиги, пишет Р-Спорт.
Совет директоров КХЛ в среду утвердил список из 25 клубов, которые примут участие в КХЛ в сезоне-2018/19. В него не вошли "Лада" и "Югра".
"Федерация хоккея России не поддержала решение исключить "Югру" и "Ладу". Не нужно сокращать российские клубы, как мы считаем. Уровень хоккея в регионах не должен упасть. Но кроме меня на заседании только Кирилл Фастовский из "Сибири" не поддержал это решение", - сказал Третьяк журналистам.
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