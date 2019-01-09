После 10 января экс-главного тренера «Крыльев Советов» ждут в минском «Динамо»
9 января 2019 12:43
221
Информацию на данный момент официально не подтверждают, но есть мнение, что его появление в качестве главного тренера белорусского клуба ни для кого сюрпризом не станет.
У главного тренера минского «Динамо» Сергея Гуренко контракт с клубом закончен. О его продлении речь не идет.
По мнению ряда экспертов занять пост главного тренера все шансы имеет экс-главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов.
Более того, вместе с ним в «Динамо» может «переехать» еще одна легенда самарского футбольного клуба Андрей Каряка — по версии сайта by.tribuna.com — он может стать ассистентом Андрея Тихонова.
Напомним, они вместе играли за «Крылья Советов» в начале нулевых, взяв в 2004 году «бронзу» чемпионата и выйдя в финал Кубка России, пишет ПроГородСамара.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
452
9 декабря 2018 22:11
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до... ЧМ-2018
805
9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
497
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7742
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8280
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8023
Спорт в регионе
9 января 2019 13:38
Стадион готовят ко второй части футбольного сезона Премьер-лиги. Спорт в регионе
100
9 января 2019 12:43
Туда же может «переехать» еще одна легенда самарского футбольного клуба. Спорт в регионе
220
9 января 2019 09:25
При этом команда продолжает идти в лидирующей тройке чемпионата. Спорт в регионе
148
8 января 2019 20:39
Первая вдохновляющая победа в изменённом составе! Спорт в регионе
386
8 января 2019 20:00
Аренда рассчитана до конца сезона. Спорт в регионе
343
8 января 2019 19:46
Ранее стало известно, что Самедов и «Спартак» расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. Спорт в регионе
327
7 января 2019 23:35
Теперь в видеоролике, где организаторы благодарят команды и болельщиков, нет флагов вообще. Спорт в регионе
643
Видео
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
539
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
772
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
738
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
952
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
615
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1225
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1416
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1230
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1577
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1965
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2130
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3361
Мероприятия