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Пловцы Самарской области завоевали 13 медалей чемпионата России (спорт слепых)

10 августа 2018 12:10
95
Пловцы Самарской области завоевали 13 медалей чемпионата России (спорт слепых)
В соревнованиях участвовали представители 18 регионов страны.

В городе Раменское (Московская область) с 4 по 8 августа проходил чемпионат России по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения (спорт слепых). В соревнованиях участвовали представители 18 регионов страны. Спортсмены Самарской области завоевали 13 медалей.

В составе команды Самарской области выступали Андрей Буков, Ирина Дрокина и Анастасия Викулова.

Мастер спорта международного класса Андрей Буков подтвердил звание сильнейшего спортсмена России, выиграв золотую медаль в дисциплине 100 метров баттерфляем. На счету Андрея также две бронзы - 100 м вольный стиль и 50 м баттерфляй.

Анастасия Викулова завоевала 5 медалей: 3 серебряных (400 м вольный стиль, 200 м комплексное плавание и 100 метров брассом), 2 бронзовые (100 м вольный стиль и 50 м брасс).

Ирина Дрокина завоевала 5 медалей: 2 серебряные (400 м вольный стиль, 100 метров баттерфляем), 3 бронзовые (100 м на спине, 200 м комплексное плавание, 50 м баттерфляй)., сообщает Минспорта Самарской области

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