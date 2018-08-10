Пловцы Самарской области завоевали 13 медалей чемпионата России (спорт слепых)

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В городе Раменское (Московская область) с 4 по 8 августа проходил чемпионат России по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения (спорт слепых). В соревнованиях участвовали представители 18 регионов страны. Спортсмены Самарской области завоевали 13 медалей.В составе команды Самарской области выступали Андрей Буков, Ирина Дрокина и Анастасия Викулова.Мастер спорта международного класса Андрей Буков подтвердил звание сильнейшего спортсмена России, выиграв золотую медаль в дисциплине 100 метров баттерфляем. На счету Андрея также две бронзы - 100 м вольный стиль и 50 м баттерфляй.Анастасия Викулова завоевала 5 медалей: 3 серебряных (400 м вольный стиль, 200 м комплексное плавание и 100 метров брассом), 2 бронзовые (100 м вольный стиль и 50 м брасс).Ирина Дрокина завоевала 5 медалей: 2 серебряные (400 м вольный стиль, 100 метров баттерфляем), 3 бронзовые (100 м на спине, 200 м комплексное плавание, 50 м баттерфляй)., сообщает Минспорта Самарской области