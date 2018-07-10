Открытие фотовыставки «Лето с футбольным мячом» состоится в Самаре

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В четверг, 12 июля, в 11.00 в мультимедийном парке «Россия - Моя история» (ул. Красноармейская, 131, ТК «ГУДОК», 3 этаж) состоится открытие фотовыставки «Лето с футбольным мячом» (6+).На выставке будут представлены яркие моменты одноименного детского футбольного турнира, который проходит в Самарской области 10 лет подряд.В 2009 году состоялись первые соревнования среди дворовых команд Железнодорожного района Самары. С 2011 года проект приобрел региональный масштаб, и теперь ежегодно в рамках этого турнира соревнуются команды всех городских округов и муниципальных районов Самарской области.Цель проекта - пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, популяризация футбола в Самарской области, а также организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и подростками.В состав оргкомитета проекта входят Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», министерство спорта Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, Самарская областная федерация футбола, департамент физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара, департамент образования Администрации г.о. Самара, профессиональный футбольный клуб «Крылья Советов».Участниками турнира ежегодно становятся более 75 000 человек.В открытии фотовыставки «Лето с футбольным мячом» примут участие представители Правительства Самарской области. Приглашены также победители детских футбольных соревнований.