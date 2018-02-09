Отборочный тур Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России пройдет в Самарской области
9 февраля 2018 14:04
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С 12 по 14 февраля 2018 года в Самаре стартует региональный тур подготовки к Семнадцатым молодежным Дельфийским играм России.
Организатором регионального отборочного тура является государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (г. Самара, ул. Льва Толстого, 129), на базе которого состоятся заочные прослушивания и просмотры по 24 номинациям: фортепиано, скрипка, балалайка, домра, баян/аккордеон, классическая гитара, саксофон, флейта, электронный клавишный инструмент, джаз, театр, художественное чтение, академическое пение, сольное народное пение, ансамблевое народное пение, эстрадное пение, народный танец, классический танец, современный танец, изобразительное искусство, художественные ремесла, цирк, народные инструменты и открытая номинация. Начало прослушиваний 12, 13 февраля в 13:00, 14 февраля - в 10:00.
Всероссийские Семнадцатые молодежные Дельфийские игры пройдут с 20 по 25 апреля 2018 года в г. Владивосток.
Цель проведения Игр - выявление и поддержка одаренной творческой молодежи России, просвещения, эстетического и патриотического воспитания, формирования нравственных ценностей среди молодежи, укрепления единого культурного пространства страны.
На протяжении всей истории существования Дельфийских игр в России Самарская область не только активно участвовала в них, но и неоднократно становилась победителем.
На отборочном туре 2018 года Самарская область представляет участников из городов Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Отрадный, Чапаевск, муниципальных районов Волжский, Елховский, Приволжский, Кинель-Черкасский, Пестравский, Красноармейский. Среди учреждений - детские музыкальные, детские художественные школы, детские школы искусств, средние и высшие специальные учебные заведения, дворцы детского и юношеского творчества, Дома культуры, социокультурные досуговые центры. Поданы заявки от 240 солистов и 40 коллективов. Общий состав участников около 350 человек.
В состав жюри отборочного регионального тура входят профессоры, доценты, преподаватели. По итогам прослушиваний и просмотров лучшие исполнители будут рекомендованы жюри к участию в Семнадцатых молодежных Дельфийских играх в городе Владивосток. Итоги прослушиваний и состав делегации будут известны в первой декаде марта 2018 года, сообщает пресс-служба облправительства.
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