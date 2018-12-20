Определены самые спортивные районы Самарской области
20 декабря 2018 13:10
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Определены самые спортивные районы 2018 года!
Спартакиада муниципальных районов региона: 20 видов спорта, 18 тыс.участников на первом этапе.
1 место - Сергиевский район, 2 место - Красноярский, 3 место- Кинель-Черкасский, сообщает Минспорта региона.
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