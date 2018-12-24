Олимпийский чемпион Алексей Ягудин провел «Зарядку с чемпионом» на новой ледовой площадке в Самаре

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В субботу, 23 декабря, на территории школы №176 состоялось открытие катка после реконструкции. В торжественном запуске обновленной ледовой площадки приняли участие Глава Самары Елена Лапушкина, Олимпийский чемпион по фигурному катанию, представители ОНФ, а также жители окрестных домов и ученики школы.Ледовая площадка была отреставрирована в рамках Всероссийского конкурса «Голосуй за свой каток!», который проводит один из крупнейших коммерческих брендов NIVEA. В рамках проекта вторую жизнь обретают непригодные для катания ледовые площадки.В этом году в адрес оргкомитета конкурса поступило 327 заявок из 130 городов. Активных участников по итогам акции наградили ценными призами, а катком-победителем, набравшим максимальное число голосов, стала площадка одного из крупных районов Тверской области — Нелидово. Второе место по числу голосов заняла Самара, а третье — Хабаровск.Обучающиеся школы №176, их родители и педагоги весной этого года начали призывать жителей микрорайона, обучающихся близлежащих школ, вузов и колледжей поддержать идею восстановления ледовой площадки. В результате Самара набрала 8193 голоса, и получила обновленную площадку для катания на коньках и игры в хоккей, сообщает горадминистрация.«В этом проекте соединился интерес, желание и возможность создать условия для развития массового спорта. Здесь стоит сказать слова благодарности активным самарцам - жителям этого микрорайона и руководству школы, за то, что с таким азартом приняли участие в конкурсе и приложили максимум усилий для того, чтобы преобразить свою территорию, и представителям компании, которые показали себя как социально ответственный бизнес», - сказала Елена Лапушкина.Олимпийский Чемпион Алексей Ягудин также отметил, что развитие массового спорта имеет большое значение:«Уверен, что занятие спортом влияет не только на общее физическое состояние человека, но и на формирование его характера. Надеюсь, массовые зарядки помогут сделать здоровый образ жизни еще более популярным, а кто-то из ребят, возможно, задумается о карьере спортсмена и станет настоящей легендой».