Около 2000 человек приняли участие в легкоатлетическом забеге в Самаре, посвященному Дню космонавтики

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В воскресенье, 7 апреля, в Самаре прошел забег, посвященный Дню космонавтики и 100-летию со дня рождения почётного конструктора РКЦ «Прогресс» Дмитрия Ильича Козлова. В этом году «Космический забег» открыл городской легкоатлетический сезон.Принять участие в забеге могли профессионалы и любители бега в трех дистанциях на выбор - 3 км, 10 км и 21,1 км. Также был организован забег на 600 метров для детей от 1 года до 10 лет.Беговая дистанция проходила по Волжскому проспекту в границах ул. Маяковской и ул. Ново-Садовой через Северо-Восточную магистраль и ул. Лесную.На старт вышли более 2000 спортсменов из 88 российских городов. Самому юному спортсмену – 1 год, взрослому – 80 лет.«Сегодня в Самаре «Космическом забегом» мы открываем беговой сезон. В 2016 году мы начинали всего со ста человек. Сегодня уже зарегистрировались около 2 000 человек, - отметил руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации Самары. - Впереди у нас еще несколько забегов, в том числе и самарский марафон, который пройдет 25 августа».Всем участникам, завершившим дистанцию была вручена памятная медаль финишёра. Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин награждены дипломами и медалями соответствующих степеней, сообщает горадминистрация.